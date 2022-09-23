Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевело больше половины основных продуктов питания

В Татарстане за неделю снизились цены на 27 из 44 продуктов питания, включенных в список основных. В частности, с 12 по 19 сентября подешевели овощи, куриные яйца и яблоки.

Согласно официальной статистике, за неделю снизились цены на яблоки — они подешевели на 5,73%, до 93,92 рубля за килограмм. На 3,49% уменьшилась стоимость гречки — на 19 сентября средняя цена составляла 100,89 руб./кг.

От 1% до 3% подешевели макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, пшено, шлифованный рис, черный байховый чай, фруктово-ягодные и овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, мороженая неразделанная рыба и полукопченая колбаса.

Минимально снизились цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, пшеничную муку, соль, сахар-песок, куриные яйца, сыры, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2%, а также сливочное масло, курятину и говядину.



Фото: Татарстанстат

Подешевели за неделю и овощи, входящие в так называемый борщевой набор. Цены на морковь снизились на 8,83%, на репчатый лук — на 8,24%, на столовую свеклу — на 5,48%, на картофель — на 3,49%, а на свежую белокочанную капусту — на 3%.



Подорожали с 12 по 19 сентября в Татарстане свежие огурцы, мясные консервы для детского питания, вареная колбаса, шоколадные конфеты, свежие помидоры. Выросли цены на творог, сметану и некоторые другие продукты питания.



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Татьяна Демина