В Татарстане седьмую неделю подряд снижаются цены на продукты из «борщевого набора»
В Татарстане на протяжении семи недель снижаются цены на все пять продуктов из «борщевого набора», включенные в список основных продуктов питания. С 12 по 19 сентября подешевели картофель, свежая белокочанная капуста, морковь, столовая свекла и репчатый лук.
Заметнее всего за неделю снизилась средняя цена на морковь. Она подешевела на 8,83%, до 25,2 рубля за килограмм.
Репчатый лук в Татарстане подешевел за неделю на 8,24% — по состоянию на 19 сентября средняя цена составила 26,92 руб./кг. На 5,48%, до 26 рублей, снизились стоимость столовой свеклы.
Картофель с 12 по 19 сентября в республике подешевел на 3,49%, до 23,6 руб./кг. Средняя цена на свежую белокочанную капусту снизилась на 3%, до 16,64 руб./кг.
С 5 по 12 сентября в Татарстане из продуктов, входящих в «борщевой набор», заметнее всего подешевел лук. Средняя цена опустилась на 15,95%. Картофель подешевел на 10,34%, морковь — на 9,99%, столовая свекла — на 4,47%, а капуста — на 3,99%.
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