В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию аммиака и диоксида азота

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани три пункта наблюдения за состоянием атмосферного воздуха зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации двух веществ — аммиака и диоксида азота. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана



Повышенную концентрацию аммиака зарегистрировали в центре Казани. Согласно последним данным ПНЗ №3, который расположен на ул. Мартына Межлаука, она составила 0,26 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 0,2 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота выявил пункт наблюдения №8 «Санаторий Казанский». Она составила 0,249 мг/кубометр при ПДК в 0,2 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Повышенный уровень аммиака также зафиксировал ПНЗ №9 на пересечение улиц Побежимова и Ленинградской в Авиастроительном районе Казани. Концентрация составила 0,24 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 21 сентября по 7 часов 22 сентября.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».



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Татьяна Демина