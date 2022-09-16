Официальная статистика: в Татарстане подорожали огурцы, колбаса и вермишель

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за неделю подорожали свежие огурцы, полукопченая колбаса и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта. Не изменились цены на ржаной и ржано-пшеничный хлеб.

Согласно данным Татарстанстата, в республике с 5 по 12 сентября заметнее всего подорожали свежие огурцы. Их средняя цена выросла на 8,33%, до 60,77 рубля за килограмм.

На 2,21% подорожала полукопченая колбаса. На 12 сентября средняя цена составила 505,15 руб./кг. Стоимость вареной колбасы выросла всего на 0,3%, до 397,45 руб./кг.

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта в Татарстане подорожали на 2,11%, до 74,58 руб./кг. Средняя цена на вермишель достигла 73,65 руб./кг, увеличившись за неделю на 1,48%.

Фото: Татарстанстат

Питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности в республике стало за неделю дороже на 1,92% — средняя цена на 12 сентября составила 87,87 рубля за литр. Упаковка из десяти куриных яиц подорожала на 1,28%, до 61,11 рубля.

Также в Татарстане зафиксировано подорожали печенье, черный байховый чай, хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта и шлифованный рис. Незаметно выросли цены на говядину, мороженную неразделанную рыбу, маргарин, сметану, овощные консервы для детского питания, а также на гречку.

Напомним, с 29 августа по 5 сентября в Татарстане заметнее всего выросли цены на чай — на 1,95%. Также подорожали куриные яйца, подсолнечное масло, творог, овощные консервы для детского питания, сахар-песок и некоторые другие продукты питания.

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Татьяна Демина