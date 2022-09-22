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Жителей Татарстана предупредили о тумане в пятницу

12:08, 22.09.2022
Жителей Татарстана предупредили о тумане в пятницу
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В пятницу, 23 сентября, в Татарстане ожидается туман. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, туман в Татарстане ожидается завтра ночью и утром. Также местами пройдет небольшой дождь.

Ночью прогнозируется от +9 до +14 градусов. Днем в республике потеплеет до +19..+24°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и умеренный северо-восточный ветер. Местами возможен небольшой дождь. Днем потеплеет до +17..+22 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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