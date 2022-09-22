Новости происшествий

13:56 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Ассоциация АТП РТ: пенсионерка, которую сбил автобус накануне, переходила дорогу в неположенном месте

12:47, 22.09.2022 1
Ассоциация АТП РТ: пенсионерка, которую сбил автобус накануне, переходила дорогу в неположенном месте
Фото: Илья Репин (архив)

В Казани 21 сентября в 16.10 напротив дома №9 на ул. 25 лет Октября автобус сбил пенсионерку. Однако вина водителя здесь не усматривается — женщина переходила дорогу в неположенном месте, а автобус ехал с разрешенной скоростью в 40 км/ч, прокомментировал ситуацию председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

— По данным ГИБДД УМВД России по Казани, бабушка переходила проезжую часть в неустановленном месте, пешеходного перехода там нет. Женщину на скорой отвезли в больницу, сейчас она находится в отделении нейрохирургии, — рассказал председатель ассоциации.

Он отметил, что автотранспортное предприятие готово оказать пенсионерке всю необходимую помощь.

Фото: realnoevremya.ru

В июне в Казани трамвай на улице Большой Крыловке наехал на мужчину 1945 года рождения. Пенсионер переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ПроисшествияБизнесТранспортОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:14
    Бабушке 91 год, шустрить не получиться, в этом возрасте какой с неё спрос. Спасибо, что сама ходит. А в 16.10 ч. ещё светло. Человек не птица, не летает и размеры крупнее. Мог же водитель тормознуть, если видел.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также