Ассоциация АТП РТ: пенсионерка, которую сбил автобус накануне, переходила дорогу в неположенном месте

Фото: Илья Репин (архив)

В Казани 21 сентября в 16.10 напротив дома №9 на ул. 25 лет Октября автобус сбил пенсионерку. Однако вина водителя здесь не усматривается — женщина переходила дорогу в неположенном месте, а автобус ехал с разрешенной скоростью в 40 км/ч, прокомментировал ситуацию председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.



— По данным ГИБДД УМВД России по Казани, бабушка переходила проезжую часть в неустановленном месте, пешеходного перехода там нет. Женщину на скорой отвезли в больницу, сейчас она находится в отделении нейрохирургии, — рассказал председатель ассоциации.

Он отметил, что автотранспортное предприятие готово оказать пенсионерке всю необходимую помощь.

Фото: realnoevremya.ru

В июне в Казани трамвай на улице Большой Крыловке наехал на мужчину 1945 года рождения. Пенсионер переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.



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Маргарита Головатенко