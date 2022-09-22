В России зафиксировали всплеск мошеннических рассылок после объявления частичной мобилизации

После объявления частичной мобилизации в России компании в области кибербезопасности 21 сентября зафиксировали резкий всплеск появления фишинговых (фальшивых) сайтов и рассылок мошеннических электронных писем, сообщает «Коммерсант».



Пользователям предлагают оформить отсрочку от армии, мобилизации, выдать фейковые медицинские справки, помочь в срочной релокации и др.

Однако фишинговые сайты — не единственный канал для реализации мошеннических схем, предупредил директор «Антифишинга» Сергей Волдохин:

— Это может быть звонок, письмо или сообщение призывнику или его близким с предложением помощи, новые вредоносные приложения, в которых можно посмотреть, в списке ли ты или близкие, любая помощь с выездом из страны.

Фото: realnoevremya.ru

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Главам регионов России поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации. В ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.



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Маргарита Головатенко