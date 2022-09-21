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«Ак Барс» всухую проиграл «Спартаку» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ

22:36, 21.09.2022
«Ак Барс» всухую проиграл «Спартаку» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» всухую проиграл «Спартаку» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Игра в Казани завершилась со счетом 0:2.

Следующий матч Фонбет чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведёт дома 25 сентября против челябинского «Трактора».

В минувшее воскресенье казанцы обыграли «Спартак» со счетом 4:1. В составе «Ак Барса» шайбы забросили Кирилл Семенов (дубль), Василий Токранов и Александр Радулов. После этого казанцы поднялись на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков.

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Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан

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