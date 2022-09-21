«Ак Барс» всухую проиграл «Спартаку» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ
«Ак Барс» всухую проиграл «Спартаку» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Игра в Казани завершилась со счетом 0:2.
Следующий матч Фонбет чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведёт дома 25 сентября против челябинского «Трактора».
В минувшее воскресенье казанцы обыграли «Спартак» со счетом 4:1. В составе «Ак Барса» шайбы забросили Кирилл Семенов (дубль), Василий Токранов и Александр Радулов. После этого казанцы поднялись на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым