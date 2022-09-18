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«Ак Барс» разгромил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

19:29, 18.09.2022
«Ак Барс» разгромил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 в пользу казанцев.

Казанцы поднялись на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Кирилл Семёнов (дубль), Василий Токранов и Александр Радулов. Единственный гол «Спартака» забил Дмитрий Кугрышев.

Следующий матч казанцы проведут дома 21 сентября против «Спартака».

В пятницу «Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра в Казани завершилась в овертайме со счетом 3:2.

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Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан

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