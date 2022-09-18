«Ак Барс» разгромил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Ак Барс» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 в пользу казанцев.
Казанцы поднялись на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков.
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Кирилл Семёнов (дубль), Василий Токранов и Александр Радулов. Единственный гол «Спартака» забил Дмитрий Кугрышев.
Следующий матч казанцы проведут дома 21 сентября против «Спартака».
В пятницу «Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра в Казани завершилась в овертайме со счетом 3:2.
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