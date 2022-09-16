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Спецоперация не стала причиной энергетического кризиса в Европе, заявил Путин

19:47, 16.09.2022
Спецоперация не стала причиной энергетического кризиса в Европе, заявил Путин
Фото: kremlin.ru

Энергетический кризис в Европе разразился не после спецоперации на Украине, а еще год назад и даже раньше, и все началось с так называемой зеленой повестки. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

— Это очередная попытка переложить проблему, головную боль с больной головы на здоровую, — приводит RT слова Путина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава государства подчеркнул, что инвестиции в традиционную энергетику сократились.

В начале сентября Путин заявлял, что недальновидная политика стран Европы, в первую очередь Еврокомиссии, в сфере энергетики привела к кризису.

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Татьяна Леухина
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