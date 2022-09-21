Генсек НАТО: альянс не видит изменений в готовности ядерных сил России

НАТО не видит изменений в готовности ядерных сил России, но продолжает следить за ситуацией. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Отдельно он отметил, что НАТО на фоне объявления о частичной мобилизации в России «продолжит сохранять бдительность и помогать Украине», пишет Reuters.

Фото: nato.int

В начале сентября альянс сообщал, что НАТО размещает новые силы на восточной границе.



Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена уже с сегодняшнего дня. Главам регионов России поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации.



Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что мобилизация может коснуться в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина