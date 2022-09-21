В Татарстане компания погасила задолженность по налогам в размере 69 млн рублей

Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану в ходе расследования уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Конвентстройинжиниринг» добились полного погашения имевшейся перед бюджетом задолженности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По версии следствия, в 2016—2018 годах глава компании вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 26 контрагентами и уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. С учетом пени ущерб составил более 69 млн рублей.



Сейчас руководство предприятия полностью погасило имевшуюся задолженность, было принято решение о прекращении уголовного преследования.



На прошлой неделе пресс-служба УФССП по Татарстану сообщила, что в Набережных Челнах судебные приставы возбудили исполнительные производства в отношении двух строительных фирм.



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Татьяна Леухина