Башкирский госуниверситет потратит более миллиона на экскурсии студентов в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Башкирский государственный университет планирует отправить своих студентов на экскурсии в Татарстан. Потратить на посещение соседней республики готовы почти 1,2 миллиона рублей из федерального бюджета.

В Татарстане по очереди с 28 октября по 20 ноября 2022 года приедут три группы студентов БашГУ. В каждой из них будет по 40 человек, а также по два руководителя. Они проведут в Татарстане по три дня и две ночи.

Проживать студенты будут в двухместных номерах как минимум в трехзвездочной гостинице в центре Казани. Она должна находиться рядом с маршрутами общественного транспорта и с пешеходной улицей Баумана.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Программа путешествия в Татарстан следующая: в 6 часов утра группы отправятся из Уфы от главного корпуса БашГУ и в первый же день посетят Болгар. Во второй день они, позавтракав в гостинице, направятся в Казанский кремль, где посетят Благовещенский собор, пушечный двор, губернаторский дворец и «падающую» башню ханши Сююмбике, а затем прогуляются по улице Баумана. В заключительный день им предстоит экскурсия на остров-град Свияжск, по пути студенты осмотрят «Храм всех религий».

Все экскурсии должны проводиться в сопровождении профессионального гида-экскурсовода, требует БашГУ. Кормить студентов будут три раза в день.

Напомним, что туристические возможности Татарстана будут продвигать в Москве и Санкт-Петербурге. Потратят на это 8,4 миллиона рублей.



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Татьяна Демина