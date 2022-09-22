Сегодня в Татарстане потеплеет до +26 градусов

В четверг, 22 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и умеренный северо-восточный ветер. Местами возможен небольшой дождь, предупреждают в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, днем в Татарстане потеплеет до +17..+22 градусов, а на востоке республики — до +26°С. В Казани ожидается от +17 до +19°С, в Набережных Челнах — от +21 до +23°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу сохранится умеренно теплая погода, местами с небольшим дождем. Ночные температуры составят +7—12 градусов.



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Татьяна Демина