В Татарстане до конца недели ожидаются дожди и до +21 градуса

В Татарстане до конца этой недели сохранится теплая погода с небольшими дождями. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Завтра, 20 сентября, через республику пройдет холодный атмосферный фронт, который отметится грозовыми дождями. В отдельных районах усилится ветер до 15—20 м/с. Ночью температура прогнозируется в пределах +9—14°, днем — +16—21 градус.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду и четверг, 21 и 22 сентября, местами прогнозируется небольшой дождь. Ночью температуры понизятся до +4—9°, на востоке — до +13°, 22 сентября — до +7—12°. Днем ожидается до +16—21°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу сохранится умеренно теплая погода, местами с небольшим дождем. Температурный фон ночью составит +7—12°, днем 23 сентября — +14—19°, 24 сентября — +16—21°.

Сегодня синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий во вторник, 20 сентября. Ночью местами в Татарстане ожидаются гроза и сильный юго-западный ветер порывами 15—20 м/с. Днем местами на востоке региона возможен сильный дождь.

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Татьяна Леухина