Рустам Минниханов: в условиях санкционных ограничений форум Kazan Digital Week приобретает особое значение

Фото: Максим Платонов (архив, Kazan Digital Week-2021)

В столице Татарстана открылся форум Kazan Digital Week, который посвящен цифровой трансформации и выработке научного суверенитета страны. Об этом передает пресс-служба главы республики.

— Форум Kazan Digital Week проводится третий раз. В условиях санкционных ограничений он приобретает особое значение. Мероприятия будут направлены на решение задач научно-технического суверенитета страны, в том числе разработку и внедрение отечественного программного обеспечения, технологического лидерства, защиты данных и подготовки высококвалифицированных специалистов, — сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов (цитата по «РИА Новости»).



По его словам, в этом году были сохранены ключевые направления форума. Всего пройдут порядка 120 мероприятий, заявлено участие порядка 13 тысяч человек из 32 стран.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».