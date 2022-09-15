На Kazan Digital Week проведут 120 мероприятий по десяти направлениям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (Kazan Digital Week 2021)

На Kazan Digital Week планируют провести 120 мероприятий по десяти направлениям — круглые столы, тематические секции и так далее. Об этом рассказал глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.



— В целом мы ожидаем, что по итогам трех дней работы форума, деловой программы, выставки, четырех конференций, также будут проходить партнерский мероприятия, такие как DigitalSkills и тестовые соревнования «Игры будущего», мы ожидаем более 30-40 тысяч участников, которые посетят площадку «Казань Экспо». На сегодняшний день уже 5 тысяч участников зарегистрировались, купили соответствующий слот, для того чтобы участвовать в деловой программе форума. Их число с каждым днем растет, — сообщил он.

Айрат Хайруллин рассказал, что на Kazan Digital Week — 2022 примут участие большое количество спикеров. На сегодняшний день их 865. «Они будут модерировать и участвовать в отраслевых темах, которые будут проходит в рамках большого форума», — добавил глава Минцифры Татарстана.

скриншот трансляции

— Большой составляющей является выставка. В этом году выставка будет в два раза больше по площади, мы видим большой интерес со стороны российских IT-компаний, которые приедут с территории всех субъектов РФ, представят свои решения, 10 тысяч квадратных площадей, около 140 экспонентов, которые представят свои ведущие IT-решения, — рассказал Айрат Хайруллин.

Международный форум Kazan Digital Week — 2022 пройдет в столице Татарстана с 21 по 24 сентября. Участие в нем примут представители 32 стран, в том числе США, Великобритании, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.



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Татьяна Демина