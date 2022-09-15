На Kazan Digital Week заявились представители 32 стран — среди них США и Великобритания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (Kazan Digital Week 2021)

В этом году для участия в международном форуме Kazan Digital Week заявились 32 государства, в том числе и представители США и Великобритании. Об этом рассказал глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

— В этом году сменилась география, 32 страны заявили участие в нашем форуме. Страны дальнего зарубежья, страны ближнего зарубежья. Если говорить о странах ближнего зарубежья, это Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения. Страны дальнего зарубежья — Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Турция, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Испания, Швейцария, Андорра. Страны Азиатско-Тихоокеанского района: Индия, Китай, Индонезия, и пять стран Африки: Алжир, Ангола, Кения, Нигерия и Кот-д'Ивуар, — рассказал он, добавив, что есть представитель США.



скриншот трансляции

Международный форум Kazan Digital Week — 2022 пройдет в столице Татарстана с 21 по 24 сентября. В его рамках традиционно состоится выставка высокотехнологичных разработок, программного обеспечения, действующих образцов техники и оборудования. Параллельно форуму будут организованы чемпионат DigitalSkills и первый этап киберспортивных дисциплин.

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Татьяна Демина