В зоопарке Казани выпустили на прогулку большеухих лисиц

Фото: предоставлено Александром Малевым

Большеухие лисицы в Казанском зоопарке вырвались на «волю»: их наконец выпустили в уличный вольер после того, как по его периметру вкопали на глубину 30 сантиметров специальную сетку. Это необходимая мера предосторожности: этот африканский зверек отлично умеет делать подкопы, а сетка поможет предотвратить побеги из вольера.



Эти животные, внешне похожие на обычных лис, только с непропорционально большими ушами, относятся к семейству псовых, где представляют отдельный уникальный род и вид. Длина их тела колеблется в пределах 46—66 см, высота в холке — до 40 см, а вес может составлять 3—5,3 кг. Уши, за которые животные получили название, могут достигать 13 см.

Ареал большеухих лисиц повторяет ареал обитания термитов — их основной пищи на африканском континенте — они живут в саваннах и полупустынях от Эфиопии и южной части Судана до Танзании, и от южной части Замбии и Анголы до ЮАР. Питаются эти животные в основном насекомыми и их личинками — термитами, жуками и саранчой, но могут охотиться также на мелких грызунов и ящериц, таскать из птичьих гнезд яйца.

Инна Серова