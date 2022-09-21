Мобилизационные мероприятия в России начнутся сегодня

Мобилизационные мероприятия в России начнутся сегодня. Об этом заявил президент страны Владимир Путина в обращении к россиянам

По его словам, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно.

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане России, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил страны, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.