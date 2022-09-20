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Президентом Российской академии наук стал Геннадий Красников

22:59, 20.09.2022
Президентом Российской академии наук стал Геннадий Красников
Фото: wikipedia.org / Oldbore

Президентом Российской академии наук избран академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников. Об этом сообщается на сайте РАН.

Всего было выдано 1396 бюллетеней для голосования, при вскрытии урн в них было обнаружено 1390 бюллетеней. Недействительными признали 122 бюллетеня.

Фото: kremlin.ru

Соперником Красникова был директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.

За Красникова проголосовал 871 академик, за Марковича — 397.

Вчера экс-президент РАН, академик Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов.

В начале сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Алексея Медведева от должности замглавы Минобрнауки.

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Татьяна Леухина
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