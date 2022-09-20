Президентом Российской академии наук стал Геннадий Красников
Президентом Российской академии наук избран академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников. Об этом сообщается на сайте РАН.
Всего было выдано 1396 бюллетеней для голосования, при вскрытии урн в них было обнаружено 1390 бюллетеней. Недействительными признали 122 бюллетеня.
Соперником Красникова был директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.
За Красникова проголосовал 871 академик, за Марковича — 397.
Вчера экс-президент РАН, академик Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов.
В начале сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Алексея Медведева от должности замглавы Минобрнауки.
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