Михаил Мишустин освободил Алексея Медведева от должности замглавы Минобрнауки России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Алексея Медведева от должности замглавы Минобрнауки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Медведев окончил Красноярский государственный университет и аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте России. Работал министром экономики Московской области. В 2013 году — заместитель руководителя Федерального агентства научных организаций. В 2014-м — первый заместитель руководителя Федерального агентства научных организаций. С 18 июня 2018 года назначен заместителем министра науки и высшего образования. Действительный государственный советник 3-го класса.

Фото: realnoevremya.ru

В конце июля Мишустин освободил от должности главы Пенсионного Фонда России Андрея Кигима. Временно исполняет обязанности руководителя ПФР Сергей Чирков.

Чирков имеет большой опыт работы в системе ПФР. В 2001 году он пришел в фонд на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. В феврале 2007 года возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. С июля 2012 года был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий, а в июле 2018-го стал заместителем председателя правления ПФР.

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Максим Кокунин