В Госдуме заверили, что всеобщей мобилизации не будет

Всеобщей мобилизации не будет. Об этом заявил председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

— Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. «Закон» не равно «мобилизация». Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет, — приводит его слова «Парламентская газета».



Фото: wikimedia.org

Сегодня Госдума сразу во втором и третьем чтении единогласно приняла закон о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен и до 15 лет за мародерство в военное время. Также в УК вводятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

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Татьяна Леухина