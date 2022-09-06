В Казани полицейские ликвидировали незаконный игровой клуб

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Казани полицейские пресекли незаконную игорную деятельность, ликвидировав клуб, который незаконно проводил азартные игры в нежилом помещении. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Помещение отдельно стоящего здания было оборудовано компьютерами. В результате осмотра места происшествия было изъято 25 мониторов, 24 системных блока, сотовые телефоны, тетрадь с записями и денежные средства.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Осенью прошлого года в Лениногорском районе Татарстана сотрудники полиции ликвидировали незаконный игровой клуб. Он находился в нежилом помещении. При осмотре правоохранители изъяли 16 системных блоков, 16 мониторов, 15 флеш-накопителей, кассовый аппарат, мини-принтер для печати талонов и деньги.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин