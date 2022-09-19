Минниханов обсудил с губернатором провинции Голестан взаимодействие по поставкам продукции халяль

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Голестан Али Мохаммадом Зангане. Они обсудили вопросы взаимодействия по поставкам продукции агропромышленного комплекса, в частности продукции халяль.

— У нас уже накоплен большой опыт сотрудничества. В Казани действует Генеральное консульство Ирана, между нашими правительствами действует меморандум о торговом сотрудничестве. В этом году наши контакты еще больше активизировались, и это радует нас. Сегодня очень важно выстраивать отношения на уровне регионов, — отметил Минниханов.

Зангане заявил о готовности развивать сотрудничество с Татарстаном.

— Мы готовы развивать сотрудничество с Татарстаном в части выстраивания выгодной логистики, чтобы товары из вашей республики транзитом через Иран могли поступать в другие страны, — подчеркнул губернатор провинции.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Он заявил о работе над созданием коридора на Индийский океан, используя потенциал России, Казахстана и Туркменистана.



Также стороны затронули тему взаимодействия в области науки и образования. Сегодня ряд вузов Татарстана и Ирана имеют договорные связи. В республике учатся 752 иранских студента. Действует центр иранистики.

Минниханов отметил необходимость активизации работы Торгово-промышленных палат не только по товароперемещению, но и созданию совместных производств. После стороны подписали протокол по итогам переговоров, сообщает пресс-служба президента Татарстана.



Сегодня делегация республики приняла участие в заседании круглого стола «Голестан — Татарстан». Стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия по поставкам продукции нефтехимической и машиностроительной отрасли.



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Татьяна Леухина