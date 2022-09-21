Сегодня в Татарстане небольшой дождь и до +22 градусов

В среду, 21 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная с прояснениями погода и умеренный юго-западный с переходом на северо-восточный ветер. Местами возможен небольшой дождь, предупреждает Гидрометцентр республики.

Днем в Татарстане потеплеет до +17..+22 градусов. В Казани прогнозируется от +17 до +19°С, в Набережных Челнах — от +18 до +22°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу сохранится умеренно теплая погода, местами с небольшим дождем. Ночные температуры составят +7—12 градусов.



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Татьяна Демина