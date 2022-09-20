АвтоВАЗ планирует выпускать более 800 тысяч автомобилей в год в среднесрочной перспективе

АвтоВАЗ планирует выпускать более 800 тыс. автомобилей в год, об этом сообщил глава автомобилестроительной компании Максим Соколов.



По его словам, Минпромторг ставит задачу увеличить объем выпуска продукции до 800 тыс. автомобилей в год в среднесрочной перспективе — на 2026 год. Это поможет сделать площадка в Тольятти.

— Если говорить о точке безубыточности, то в предыдущей экономической парадигме АвтоВАЗу необходимо было производить 250—300 тыс. авто в год. <…> Мы считаем, что с учетом параметров сегодняшнего рынка <…> мы можем достигнуть точки безубыточности примерно в промежутке 300—400 тыс. автомобилей, — приводит слова Соколова ТАСС.

Для этого АвтоВАЗу необходима государственная поддержка — продление программ льготного автокредитования и лизинга в объеме не менее 20 млрд рублей, отметил глава предприятия.

Фото: lada.ru

В России спрос на автомобили Lada в 2023 году, согласно расчетам АвтоВАЗа, может достичь более 500 тысяч автомобилей. По словам Соколова, на авторынке ожидается постепенное восстановление спроса от минимумов этого года (600 тысяч — 650 тысяч автомобилей) к миллиону.

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Маргарита Головатенко