Башкирия начнет строительство дублирующего участка М-7 на этой неделе

Фото: Максим Платонов (архив)

Башкирия начинает строительство дублера трассы М-7 «Волга» в обход ряда населенных пунктов, таких как Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново, сообщил главный инженер ФКУ Упрдор «Приуралье» Александр Михайлов.



По его словам, мероприятие по закладке капсулы в честь начала строительства начнется на этой неделе. Работы «по основному ходу» планируется завершить в 2023 году, а по транспортным развязкам — в 2024 году, сообщает «Интерфакс».

Трасса, которая пройдет по территории Илишевского, Дюртюлинского и Чекмагушевского районов, войдет в состав скоростного маршрута Москва — Казань — Екатеринбург.

В сентябре в Татарстане на третьем этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в рамках реализации скоростной трассы Москва — Казань — Екатеринбург приступили к строительству путепровода и двух транспортных развязок. Третий этап обхода пройдет через Заинский и Тукаевский районы Татарстана. Там построят две транспортных развязки, три путепровода и мост через реку Челна. На данный момент уже возводится путепровод, который пройдет над региональной автодорогой Новотроицкое — Комсомолец.



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Маргарита Головатенко