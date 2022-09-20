Первую в истории современной России миссию на Луну могут запустить в июле 2023 года

Запуск первой в истории современной России миссии на Луну может состояться в июле 2023 года, сообщил ТАСС руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.



Ожидается, что космический аппарат «Луна-25» запустят летом следующего года. Специалисты проведут дополнительные работы с приборами, контролирующими его движение во время посадки.

В начале сентября гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов на полях Восточного экономического форума сообщил о переносе запуска аппарата «Луна-25» на 2023 год.

Летом СМИ выяснили, что прибор, необходимый для мягкой посадки автоматической станции «Луна-25» (доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР производства концерна «Вега» госкорпорации «Ростех»), признан не соответствующим требованиям технического задания по точности.



В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что страна возобновит лунную программу. Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне, подчеркнул он.



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Маргарита Головатенко