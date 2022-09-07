Запуск первой в истории современной России миссии на Луну перенесли на год

Запуск аппарата «Луна-25» перенесли на 2023 год. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов на полях Восточного экономического форума.

Летом СМИ выяснили, что прибор, необходимый для мягкой посадки автоматической станции «Луна-25» (доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР производства концерна «Вега» госкорпорации «Ростех»), признан не соответствующим требованиям технического задания по точности, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Запуск аппарата с космодрома Восточный переносился неоднократно. В последний раз его запланировали до конца 2022 года.

В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что страна возобновит лунную программу. Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне, подчеркивал он.



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Татьяна Леухина