В Госдуме допустили, что референдум о присоединении ЛНР к России пройдет осенью

Референдум о признании Луганской Народной Республики (ЛНР) субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время. Об этом заявил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

— Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. Мы не должны отталкивать людей. Они устали от непонимания ситуации, почему территория освобождена от укрофашистов, а то, что люди требуют, все не может произойти. Глава республики обязан в самое ближайшее время отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя, — приводит ТАСС его слова.

Фото: duma.gov.ru (заседание Госдумы по вопросу синхронизации систем образования и науки России, ДНР и ЛНР)

Избирательная система республики на 100% готова к проведению референдума. По словам Водолацкого, можно назначать дату голосования, и люди придут на избирательные участки.

Сегодня Общественная палата Луганской Народной Республики (ЛНР) обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. Позже аналогичным образом поступила Общественная палата Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Татьяна Леухина