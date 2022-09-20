Россия будет оформлять единые электронные визы гражданам 52 государств

Фото: Максим Платонов

МИД России планирует к концу года завершить модернизацию сайта по выдаче электронных виз иностранцам, после чего оформлять электронные визы смогут граждане 52 иностранных государств. Об этом сказано в сообщении министерства.

— В настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта МИД России по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз с целью обеспечения их эффективной защиты от беспрецедентно массированных DDoS-атак, — рассказывает ведомство.



Все работы планируется завершить к концу этого года, после чего руководству страны покажут предложения о практическом запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств.

Фото: realnoevremya.ru

В начале сентября глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что электронную въездную визу в Россию могут запустить для 52 стран, но этот вопрос нужно обсудить с МИД РФ. Их изначально планировалось ввести еще до пандемии, в перечне были в том числе и европейские страны.



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Илина Хакимова