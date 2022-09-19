В Челнах назначили нового руководителя 15-го пожарно-спасательного отряда
Новым начальником 15-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Татарстану стал Алмаз Мифтахутдинов. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Его представил коллективу на аппаратном совещании мэр Наиль Магдеев.
Мифтахутдинов сменил на этом посту Рустама Юмагулова.
— У Алмаза Шайхенуровича хороший послужной список, он прошел все ступени профессиональной деятельности. Был на многих спасательных операциях, лично занимался разбором завалов со своими коллегами. В полумиллионном городе без происшествий не бывает, все происходит. Но пусть будет меньше, — отметил Магдеев.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым