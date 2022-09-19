В Челнах назначили нового руководителя 15-го пожарно-спасательного отряда

Новым начальником 15-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Татарстану стал Алмаз Мифтахутдинов. Об этом сообщается на сайте мэрии города.



Его представил коллективу на аппаратном совещании мэр Наиль Магдеев.



Фото: nabchelny.ru

Мифтахутдинов сменил на этом посту Рустама Юмагулова.



— У Алмаза Шайхенуровича хороший послужной список, он прошел все ступени профессиональной деятельности. Был на многих спасательных операциях, лично занимался разбором завалов со своими коллегами. В полумиллионном городе без происшествий не бывает, все происходит. Но пусть будет меньше, — отметил Магдеев.

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Татьяна Леухина