Рамиль Муллин занял пост главы Нижнекамского района
Рамиль Муллин занял пост главы Нижнекамского муниципального района. Торжественное вступление в должность состоялось сегодня в большом зале Дома Советов.
Вопрос избрания главы района рассматривался на двадцать девятой сессии Совета Нижнекамского района. От имени президента республики кандидатуру Рамиля Муллина Рамиля внес Мидхат Шагиахметов.
Решением депутатов голосование проходило открыто. По его результатам главой района стал Рамиль Муллин, сообщается в telegram-канале администрации Нижнекамска.
Сегодня Муллина назначили мэром Нижнекамска. За его кандидату проголосовали на 31-й сессии городского совета, депутатом которого он стал в этом месяце.
На прошлой неделе Рамиль Муллин досрочно сложил полномочия руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана. В этом месяце он участвовал в дополнительных выборах депутатов городского совета четвертого созыва. За него проголосовали 75,45% избирателей.
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