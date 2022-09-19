Рамиль Муллин занял пост главы Нижнекамского района

Рамиль Муллин занял пост главы Нижнекамского муниципального района. Торжественное вступление в должность состоялось сегодня в большом зале Дома Советов.

Вопрос избрания главы района рассматривался на двадцать девятой сессии Совета Нижнекамского района. От имени президента республики кандидатуру Рамиля Муллина Рамиля внес Мидхат Шагиахметов.



Фото: t.me/moynizhnekamsk

Решением депутатов голосование проходило открыто. По его результатам главой района стал Рамиль Муллин, сообщается в telegram-канале администрации Нижнекамска.



Сегодня Муллина назначили мэром Нижнекамска. За его кандидату проголосовали на 31-й сессии городского совета, депутатом которого он стал в этом месяце.

На прошлой неделе Рамиль Муллин досрочно сложил полномочия руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана. В этом месяце он участвовал в дополнительных выборах депутатов городского совета четвертого созыва. За него проголосовали 75,45% избирателей.



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Татьяна Леухина