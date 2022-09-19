В Татарстане 21-летний самарец предстанет перед судом за интернет-мошенничество

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Самарской области, который украл с банковских счетов около 58 тысяч рублей. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, в период с августа по октябрь 2021 года он вступал в переписку с продавцами на популярном сайте объявлений, предлагая купить у них товары с доставкой через онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков. При этом злоумышленник отправлял продавцам сгенерированную фишинговую ссылку на сайт, на котором те вводили данные своих банковских карт, с которых затем списывались различные суммы. После похищения денег обвиняемый переставал выходить на связь.

Жертвами его преступлений стали девять человек, проживающих в различных регионах России. Свою вину мужчина признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Набережночелнинский суд для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура Татарстана

На прошлой неделе сообщалось, что прокуратура города Казани также поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в интернет-мошенничестве.

Установлено, что в период с мая 2020 года по июнь 2021 года обвиняемая создала в социальной сети страницу, на которой предлагала приобрести уходовую косметику. После оплаты товара покупателями женщина присваивала деньги и переставала выходить на связь. Жертвами мошеннической схемы стали 12 жителей разных регионов России. Причиненный им ущерб составил 78 тысяч рублей.

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Максим Кокунин