Жительница Казани осуждена за интернет-мошенничество в 78 тысяч рублей

Прокуратура города Казани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в интернет-мошенничестве. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что в период с мая 2020 года по июнь 2021 года обвиняемая создала в социальной сети страницу, на которой предлагала приобрести уходовую косметику. После оплаты товара покупателями женщина присваивала деньги и переставала выходить на связь. Жертвами мошеннической схемы стали 12 жителей разных регионов России. Причиненный им ущерб составил 78 тысяч рублей.

Свою вину подсудимая признала и частично возместила ущерб. С учетом наличия у нее малолетнего ребенка суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня утром сообщалось, что четырнадцать татарстанцев стали жертвами мошенников на общую сумму в 11,2 млн рублей.

По десяти фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество), по четырем фактам решается вопрос об их возбуждении.

Уточняется, что восемь происшествий произошло в Казани, три в Набережных Челнах, два в Альметьевском районе и одно в Менделеевском районе.



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Максим Кокунин