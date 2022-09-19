В Татарстане выросла выдача автокредитов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе 2022 года жители Татарстана взяли 2 767 кредитов на покупку автомобиля. Это на 15,1% больше, чем в июле, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По количеству выданных в августе автокредитов Татарстан занимает 4-е место среди 30 российских регионов-лидеров. В топ-3 попали Москва (3 455), Московская область (3 109) и Санкт-Петербург (2 900).

В десятке лидеров по выдаче кредитов на покупку машины оказались также Краснодарский край, Башкирия, Челябинская, Свердловская, Ростовская области, а также Пермский край. Топ-30 замкнул Алтайский край, жители которого в августе взяли 533 автокредита, что на 16,4% больше, чем в июле.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— После падения в марте в следующие месяцы сегмент автокредитов постепенно восстанавливался. При этом существенный рост выдачи в мае — августе объясняется прежде всего снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, сведения от которых обрабатывает НБКИ, в августе в России выдали 55,9 тысячи автокредитов. Это на 16,8% больше, чем за июль.

По данным НБКИ, в Татарстане за январь — июль 2022 года выдали автокредитов на общую сумму 14,2 миллиарда рублей. Это на 42,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина