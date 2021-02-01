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В Набережных Челнах назначили нового начальника управления ЖКХ

10:36, 01.02.2021
В Набережных Челнах назначили нового начальника управления ЖКХ
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах представили нового начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения. Им стал Ильдар Гайнуллин, ранее возглавлявший отдел планирования, контроля и качества работ в ПКФ «Жилкомсервис».

Фото: nabchelny.ru

В сфере ЖКХ Ильдар Гайнуллин работает с 2011 года.

Ранее возглавлявший управления городского хозяйства Набережных Челнов теперь займет должность руководителя МУК «Центральный».

Ранее исполком Челнов спрогнозировал повышение платы за отопление в январе на 6,5%.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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