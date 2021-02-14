Мэр Челнов поручил реагировать на каждое обращение по начислениям за отопление

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил заместителю руководителя исполкома города Илье Зуеву реагировать на обращения по вопросам начислений за отопление, в том числе, во внеурочное время.

«Синоптики обещали нам теплую зиму, сказки рассказывали, а в итоге на улице минус 25-26 градус. Эта зима существенно холоднее прошлой. А это расход энергии, следственно — объективное увеличение счетов. Спокойно объясняйте это людям. Находите для этого время — и в субботу, и в воскресенье», — цитируют Магдеева «Челнинские известия».



Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев объяснил платежки за декабрь тем, что жители города потребляли больше тепла. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести с населением разъяснительную работу по тому, как рассчитывается цена за отопление.



Ольга Плешкова