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Мэр Челнов поручил реагировать на каждое обращение по начислениям за отопление

17:07, 14.02.2021
Мэр Челнов поручил реагировать на каждое обращение по начислениям за отопление
Фото: realnoevremya.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил заместителю руководителя исполкома города Илье Зуеву реагировать на обращения по вопросам начислений за отопление, в том числе, во внеурочное время.

«Синоптики обещали нам теплую зиму, сказки рассказывали, а в итоге на улице минус 25-26 градус. Эта зима существенно холоднее прошлой. А это расход энергии, следственно — объективное увеличение счетов. Спокойно объясняйте это людям. Находите для этого время — и в субботу, и в воскресенье», — цитируют Магдеева «Челнинские известия».

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев объяснил платежки за декабрь тем, что жители города потребляли больше тепла. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести с населением разъяснительную работу по тому, как рассчитывается цена за отопление.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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