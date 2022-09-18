«Зенит-Казань» обыграл «Белогорье»
Волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл «Белогорье». Матч предварительного этапа кубка России закончился со счетом 0:3 (22:25, 22:25, 23:25) в пользу казанцев.
Самым результативным игроком матча с клубом «Белогорье» среди казанцев сегодня стал Андрей Сурмачевский. На его счету 13 очков.
15 сентября «Зенит-Казань» уступил ВК «Газпром-Югра» в матче предварительного этапа Кубка России. Игра, проходившая в столице Татарстана, закончилась со счетом 3:1 (26:24, 21:25, 25:22, 25:18) в пользу гостей.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым