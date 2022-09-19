В Казани создадут систему роботизации бизнес-процессов Центра бухгалтерского обслуживания учреждений
В Казани планируют создать систему роботизации бизнес-процессов Центра бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений, выяснило «Реальное время». На эти цели готовы потратить 1,2 миллиона рублей из городского бюджета.
Система в режиме реального времени должна учитывать и анализировать информацию об использовании рабочего времени сотрудниками в целях оповещения, а также в других целях, где требуется привлечение работника Центра бухгалтерского обслуживания для принятия субъективного решения. Ее необходимо установить локально на рабочих станциях и обеспечивать выполнение не менее чем 4,5 тысячи операций за 12 часов.
Работы требуется выполнить в течение 15 дней с момента заключения контракта. Цель роботизации — снижение трудоемкости рутинных операций, исключение ошибок операционного характера и задержек в работе из-за пиковых нагрузок, сокращение сроков обработки документов, выполнение процессов в нерабочее время для снижения нагрузки на информационные системы, а также своевременное информирование ответственных сотрудников обслуживаемых учреждений и повышение скорости и качества обслуживания.
«Реальное время» писало, что информационную систему «Мои субсидии» модернизируют по заказу «Центра цифровой трансформации Татарстана» за 27,5 миллиона рублей. Она предназначена для цифровизации процессов оказания государственной поддержки органами власти и местного самоуправления республики.
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