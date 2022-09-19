В Казани создадут систему роботизации бизнес-процессов Центра бухгалтерского обслуживания учреждений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани планируют создать систему роботизации бизнес-процессов Центра бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений, выяснило «Реальное время». На эти цели готовы потратить 1,2 миллиона рублей из городского бюджета.

Система в режиме реального времени должна учитывать и анализировать информацию об использовании рабочего времени сотрудниками в целях оповещения, а также в других целях, где требуется привлечение работника Центра бухгалтерского обслуживания для принятия субъективного решения. Ее необходимо установить локально на рабочих станциях и обеспечивать выполнение не менее чем 4,5 тысячи операций за 12 часов.

Работы требуется выполнить в течение 15 дней с момента заключения контракта. Цель роботизации — снижение трудоемкости рутинных операций, исключение ошибок операционного характера и задержек в работе из-за пиковых нагрузок, сокращение сроков обработки документов, выполнение процессов в нерабочее время для снижения нагрузки на информационные системы, а также своевременное информирование ответственных сотрудников обслуживаемых учреждений и повышение скорости и качества обслуживания.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» писало, что информационную систему «Мои субсидии» модернизируют по заказу «Центра цифровой трансформации Татарстана» за 27,5 миллиона рублей. Она предназначена для цифровизации процессов оказания государственной поддержки органами власти и местного самоуправления республики.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина