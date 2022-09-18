В Кремле заявили о неспособности санкций значительно влиять на отношения России и Китая
Угроза вторичных санкций имеет свое негативное воздействие на отношения России и Китая, но неспособна значительно на них повлиять. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Но они не способны как-то значительно повлиять, потому что общая тенденция все равно со знаком «плюс» в плане роста, — заявил представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Также Песков заявил, что Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром, но такую склонность имеют некоторые другие страны.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым