В Минздраве Татарстана рассказали, каким должен быть полезный завтрак для школьника

Специалист ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики МЗ РТ» Диляра Бареева рассказала, каким должен быть полезный завтрак для школьника.

Она предложила шесть вариантов завтрака для учащихся.

Для того, чтобы подкрепиться перед учебным днем, подойдет любая каша долгой варки (гречка, овсянка, пшено), полезные жиры (орехи или сливочное масло, масло гхи или оливковое масло), а также свежие или замороженные фрукты или ягоды.

Еще одним вариантом завтрака может стать жирный фермерский творог от 5% или натуральный йогурт без добавок от 2% вместе со свежими или замороженными фруктами или ягодами. Также можно сделать сырники или запеканку на полбяной, рисовой, пшеничной цельнозерновой или кокосовой муке, только вместо белого сахара использовать кокосовый сахар, финиковый, кленовый сироп или сироп топинамбура, или же к готовым сырникам добавить мед, ягоды, натуральный йогурт без добавок.



Помимо этого, на завтрак школьник может съесть бутерброд из цельнозернового хлеба с маслом, белым мягким сыром, листом салата и помидорой, а через 30—40 минут перекусить фруктами или ягодами. Для первого приема пищи также подойдет смузи из фруктов, овощей, зелени и растительного молока (кокосовое, рисовое и т. д.).

Позавтракать можно блинами и оладьями из полбяной, рисовой, пшеничной цельнозерновой или кокосовой муки, но вместо белого сахара использовать кокосовый сахар, финиковый, кленовый сироп или сироп топинамбура. К блинам можно добавить мед, ягоды, натуральный йогурт без добавок, овощные начинки, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Для того, чтобы все ученики начальных классов успевали поесть, в школах Татарстана разработали гибкие графики перемен.

