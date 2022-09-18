Казанцы смогут сдать на переработку картон в отделениях «Почты России»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Жители Казани могут сдать на переработку использованные коробки из-под посылок, а также другие картонные изделия в три отделения «Почты России», присоединившиеся к экологической акции «БумБатл». Такая возможность есть до 1 ноября, сообщает мэрия города.



Все желающие могут просто оставить картон на распаковочном столе в отделении или передать его оператору без очереди. Сотрудники почты каждый час будут забирать макулатуру из клиентского зала, затем ее отправят на переработку.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Всего в проекте участвуют 254 почтовых отделения в 34 регионах России. Акция проводится в поддержку национального проекта «Экология».



Напомним, российское правительство решило ввести квоты на экспорт бумаги и картона. Меры будут действовать с 3 сентября по 3 декабря. Квота составит 30 тысяч тонн.



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Илина Хакимова