В России установили временные квоты на вывоз макулатуры

Правительство решило ввести квоты на экспорт бумаги и картона. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Меры будут действовать с 3 сентября по 3 декабря. Квота составит 30 тысяч тонн.

Фото: pxhere.com

Распределять объемы между экспортерами поручили Министерству промышленности и торговли. Сделать это нужно до 31 августа.



Принятое решение направлено на поддержку производителей картонной тары, использующих макулатуру в качестве основного сырья для своей продукции. Также введение квоты позволит не допустить дефицита такого сырья на внутреннем рынке.

В марте Минпромторг России сообщал, что в стране не будет дефицита офисной бумаги. В пресс-службе отмечали, что из-за введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов произвели перестройку технологического процесса и нашли новое решение для производства. Отечественные производители полностью закрывают потребности рынка офисной бумаги.

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Татьяна Леухина