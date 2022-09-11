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«Рубин» обыграл «Велес» в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги

16:08, 11.09.2022 1
«Рубин» обыграл «Велес» в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги
Фото: t.me/fcrk1958

Казанский «Рубин» обыграл «Велес» в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги. Встреча на стадионе «Авангард» в Домодедове завершилась со счетом 2:1.

Голами в составе «Рубина» отметились Леон Мусаев и Егор Тесленко.

«Рубин» набрал 16 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона 2022/23. «Велес» на 11-м месте с девятью очками. Лидер соревнований — «КАМАЗ», в восьми встречах набравший 18 очков. В следующем туре Первой лиги «Рубин» сыграет с «Волгарем».

4 сентября «Рубин» сыграл вничью с «Аланией» со счетом 2:2.

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Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:36
    Позорище, еле ноги унесли от какого-то "Велеса" из Домодедова
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