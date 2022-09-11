«Рубин» обыграл «Велес» в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги
Казанский «Рубин» обыграл «Велес» в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги. Встреча на стадионе «Авангард» в Домодедове завершилась со счетом 2:1.
Голами в составе «Рубина» отметились Леон Мусаев и Егор Тесленко.
«Рубин» набрал 16 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона 2022/23. «Велес» на 11-м месте с девятью очками. Лидер соревнований — «КАМАЗ», в восьми встречах набравший 18 очков. В следующем туре Первой лиги «Рубин» сыграет с «Волгарем».
4 сентября «Рубин» сыграл вничью с «Аланией» со счетом 2:2.
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