Президент АвтоВАЗа заявил, что Lada больше не ржавеют из-за технологий покраски
Покраска автомобилей Lada происходит с использованием современных технологий, в частности, катафореза. Это обеспечивает защиту от коррозии, заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.
— За счет определенных электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла, — приводит «РИА Новости» его слова.
Гарантия от сквозной коррозии металла — которую дает автопроизводитель — 6 лет.
На этой неделе стало известно, что АвтоВАЗ возобновил в Тольятти выпуск автомобилей Lada Niva Travel в упрощенных версиях. На основном заводе компании с начала июня перезапустили производство Lada Granta, с середины июня — Lada Niva Legend (бывшая 4х4) и в августе — Lada Niva Travel.
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