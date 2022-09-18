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Президент АвтоВАЗа заявил, что Lada больше не ржавеют из-за технологий покраски

08:45, 18.09.2022
Президент АвтоВАЗа заявил, что Lada больше не ржавеют из-за технологий покраски
Фото: lada.ru

Покраска автомобилей Lada происходит с использованием современных технологий, в частности, катафореза. Это обеспечивает защиту от коррозии, заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

— За счет определенных электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла, — приводит «РИА Новости» его слова.

Гарантия от сквозной коррозии металла — которую дает автопроизводитель — 6 лет.

На этой неделе стало известно, что АвтоВАЗ возобновил в Тольятти выпуск автомобилей Lada Niva Travel в упрощенных версиях. На основном заводе компании с начала июня перезапустили производство Lada Granta, с середины июня — Lada Niva Legend (бывшая 4х4) и в августе — Lada Niva Travel.

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Татьяна Леухина
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