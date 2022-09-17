В Татарстане ремонт объектов культуры выполнен на 94%

В Татарстане капитальный ремонт 17 объектов культуры идет в рамках 2 федеральных и 2 республиканских программ. В целом работы выполнены на 94%, сообщил на совещании в доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, на сегодняшний день работы ведутся на 7 объектах. Три учреждения готовы, в том числе Дом культуры в Лаишевском районе, который был сдан на этой неделе.

Кроме того, Айзатуллин отметил, что в республике выполнение работ по ремонту отраслевых образовательных учреждений достигло 96%. В работе остаётся 1 объект из 6. На текущей неделе сданы детская школа искусств в Мензелинске и музыкальный колледж в Нижнекамске.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера стало известно, что до конца текущего года в Нижнекамске в рамках реализации национального проекта «Культура» завершат ремонтные работы в здании бывшего кинотеатра «Джалиль», где расположится Театр юного зрителя.

На сегодняшний день на объекте завершены все монолитные работы и ремонт кровли. Замена инженерных систем коммуникаций выполнена на 95%, практически все отделочные работы доделаны. Сейчас проводится внутренняя отделка большого зала. Совсем скоро рабочие приступят к обновлению фасада, который будут украшать стеклянные витражи.

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Максим Кокунин