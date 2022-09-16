В Нижнекамске в конце года откроют ТЮЗ

Фото: Официальный сайт Нижнекамского муниципального района

До конца текущего года в Нижнекамске в рамках реализации национального проекта «Культура» завершат ремонтные работы в здании бывшего кинотеатра «Джалиль», где расположится Театр юного зрителя. Об этом сообщается на официальный сайте Нижнекамского муниципального района.

На сегодняшний день на объекте завершены все монолитные работы и ремонт кровли. Замена инженерных систем коммуникаций выполнена на 95%, практически все отделочные работы доделаны. Сейчас проводится внутренняя отделка большого зала. Совсем скоро рабочие приступят к обновлению фасада, который будут украшать стеклянные витражи.

Фото: официальный сайт Нижнекамского муниципального района

Планируется, что это будет не только здание театра, а целый театральный комплекс. Помимо двух залов на 80 и 400 человек, здесь также оборудуют помещение для репетиций, гримерки, швейные мастерские, зоны для проведения мероприятий и многое другое.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в начале сентября сообщил, что в Казани строить новое здание Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала начнут не позже 2023 года.



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Илина Хакимова