В Нижнекамске в конце года откроют ТЮЗ
До конца текущего года в Нижнекамске в рамках реализации национального проекта «Культура» завершат ремонтные работы в здании бывшего кинотеатра «Джалиль», где расположится Театр юного зрителя. Об этом сообщается на официальный сайте Нижнекамского муниципального района.
На сегодняшний день на объекте завершены все монолитные работы и ремонт кровли. Замена инженерных систем коммуникаций выполнена на 95%, практически все отделочные работы доделаны. Сейчас проводится внутренняя отделка большого зала. Совсем скоро рабочие приступят к обновлению фасада, который будут украшать стеклянные витражи.
Планируется, что это будет не только здание театра, а целый театральный комплекс. Помимо двух залов на 80 и 400 человек, здесь также оборудуют помещение для репетиций, гримерки, швейные мастерские, зоны для проведения мероприятий и многое другое.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в начале сентября сообщил, что в Казани строить новое здание Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала начнут не позже 2023 года.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым