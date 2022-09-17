В Казани трое мужчин предстанут перед судом за мошенничество

Прокуратура города Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан ближнего зарубежья в возрасте от 27 до 34 лет. Они обвиняются в мошенничестве на общую сумму в 2,5 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, в августе 2021 года обвиняемые звонили пенсионерам и рассказывали им, что их родственники устроили ДТП. За денежное вознаграждение они обещали помочь в решении вопроса, чтобы на виновников аварии не завели уголовные дела. Потерпевшие передавали деньги через курьерскую службу такси, после чего они распределялись между соучастниками, которые в это время находились в городе Москве.

Жертвами преступлений стали шестеро казанцев в возрасте от 77 до 97 лет. Свою вину мужчины не признали. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) дело направлено в Приволжский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня утром сообщалось, что четырнадцать татарстанцев стали жертвами мошенников на общую сумму в 11,2 млн рублей.

По десяти фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество), по четырем фактам решается вопрос об их возбуждении.

Уточняется, что восемь происшествий произошло в Казани, три в Набережных Челнах, два в Альметьевском районе и одно в Менделеевском районе.

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Максим Кокунин